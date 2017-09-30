Руководство по сборке компьютера для видеомонтажа

CPU является ключевым компонентом компьютера для монтажа. Мощность процессора определяет скорость выполнения монтажных задач. Если мощности недостаточно, то вне зависимости от мощности остальных компонентов ПК, процесс монтажа будет медленным и болезненным. Современное ПО типа Adobe Premiere, Sony Vegas и Final Cut Pro полностью берут в оборот все ядра процесора, включая гипертрединг, поэтому инвестиция в хороший процессор стоит на первом месте. Если вы работаете в DaVinci Resolve, то мощность CPU важна, но все же на первое место тут выходит мощность видеокарты.

Собирая ПК для видеомонтажа, будьте готовы потратить значительную часть своего бюджета на процессор. Для более-менее серьезных сборок будьте готовы раскошелиться как минимум на шестиядерный процессор.

Для бюджетных сборок мы рекомендуем R5 1600. Хоть он и не последнего поколения, с видеомонтажом за вменяемые деньги он уж точно справится. Он отлично подойдет для 1080p, а с 4К он справится намного лучше, чем его конкуренты.

У Ryzen 5 2700 8 ядер и 16 потоков, так что он отлично справится с монтажом в разрешении 1080p, которое на сегодняшний день является стандартным для большинства видео и мониторов. Ему под силу монтаж и в 4K, но он уже не будет таким быстым и плавным. i5-9600K немного производительнее, но и дороже.

Новые процессоры средне-высокого ценового диапазона от AMD просто идеально подходят для видеомонтажа: у Ryzen 7 3700X просто феноменальная производительность на ядро, а с 8 ядрами и 16 потоками он также выдает прекрасную многопоточную производительность. Ryzen 9 3900X c 12 ядрами и 24 потоками настолько хорош, что его сразу чуть не нарекли идеальным процессором для видеомонтажа. Новые модели Ryzen отлично подойдут профессионалам с ограниченным бюджетом.

i7-9700K и i9-9900K находятся в том же ценовом диапазоне, что и новая линейка Ryzen, да и производительность на ядро у них похожая, вот только у них меньше ядер и они по многим параметрам уступают в производительности 3000 серии процессоров Ryzen (в задачах видеомнотажа).

На сегодняшний день самым мощным процессором для видеомонтажа является i9-9980XE, но более дешевый Intel i9-9960X практически наступает ему на пятки.

Не забывайте, что чем выше разрешение монтажа, тем мощнее процессор вам понадобится.