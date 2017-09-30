Руководство по сборке компьютера для видеомонтажа

Сборки компьютеров в данной статье отлично подойдут для работы в Adobe Premiere и других программах для видеомонтажа.
Актуальность: Июль 2019
Для работы с видеомонтажом, визуальными эффектами и анимацией необходим довольно мощный компьютер, так как процессы рендеринга и кодирования, например, потребляют огромное количество вычислительных ресурсов. Дабы не терять время, не трепать нервы, работать быстро и эффективно, необходимо собрать компьютер, который нацелен на выполнение именно задач видеомонтажа, которые, в свою очередь, выходят за рамки потребностей среднестатистических компьютерных программ. Целью данного гайда является предоставление необходимой информации по самостоятельной сборке рабочей станции для видеомонтажа.
Сперва мы разберем самые ключевые и важные компоненты вашей будущей рабочей станции, а также почему они так важны для целей видеомонтажа:
№1: Примеры сборок компьютеров для видеомонтажа.
Нижеприведенные сборки будут выдавать максимум производительности за свои деньги.
Важно: Помимо комплектующих, не следует забывать об операционной системе, так как ее необходимо приобретать отдельно.
Важно #2: Этот гайд в основном расчитан на пользователей Adobe Premiere и Sony Vegas. Если вы собираете компьютер для работы в DaVinci Resolve, мы специально включили в данную статью главу с отдельными рекомендациями видеокарт, так как данная программа интенсивно их использует. Быстро перейти к секции Resolve можно здесь.
Бюджетный ПК для видеомонтажа
Легко справится с с профессиональными и любительскими задачами в 1080p. Намного быстрее более дорогих ноутбуков. Можно проводить монтаж и в 4K, но скорости и комфорте, как на более дорогих сборках, можно забыть. R5 1600 прошлого поколения отлично справляется с задачами видеомонтажа, не опустошая при этом кошелек. Отличная производительность за свои деньги.
CPU: R5 1600
Видеокарта: GTX 1050
Материнская плата: MSI B450M
RAM: 8 GB DDR4
Хранилище: 1TB Intel 660p SSD
БП: Seasonic S12III 500
Кулер: Сток
Корпус: Phanteks Eclipse
ОС: Windows 10
В сборке есть все что нужно для комфортной работы в 1080p: мощный шестиядерный процессор, быстрый и доступный PCIe SSD. Можно выжать еще больше производительности путем покупки 16 GB RAM, но это остается на ваше усмотрение.
Бюджетные альтернативы видеокарт для DaVinci Resolve:
GPU: GTX 1060 6GB
Для продвинутых пользователей
Более профессиональная сборка, на которой уже можно работать в 4К; бюджет на сборку при этом остается в разумных пределах.
CPU: R7 2700
GPU: GTX 1050 Ti
Материнская плата: MSI B450M Pro-VDH Plus
RAM: 16 GB DDR4 3000Mhz
Хранилище: 2TB Intel 660p SSD
БП: EVGA 550W G3
CPU кулер: Сток
Корпус: NZXT H500i
ОС: Windows 10
Более сбалансированная и более мощная сборка. CPU и GPU мощнее, прибавилось RAM, SSD большего объема к вашим услугам. Блок питания более надежен, корпус более красив. Данная сборка позволит монтировать видео в 4К за относительно небольшие деньги.
Альтернативы видеокарт для DaVinci Resolve:
GPU: GTX 1660 Ti
Профессиональная рабочая станция
Рендерим 4К с ветерком!
CPU: R7 3700X
GPU: GTX 1660
Материнская плата: MSI X570-A Pro
Хранилище: 500GB Samsung 970 EVO M.2 SSD для OS (Windows) и программ
№2: 2TB Intel 660p M.2 PCIe SSD для файлов проекта, кеша и т.п
№3: 2x 10TB Seagate Barracuda Pro HDD (RAID-1 бэкапы). Размер жестких дисков остается на ваше усмотрение, так же как и организация RAID-массива.
БП: EVGA G+ 650W
CPU кулер: NH-U12S AM4
Корпус: Fractal Design Define S2
ОС: Windows 10
Sweet spot в плане цены и производительности. R7 3700X выкладывается по полной за свою цену, предлагая пользователю шикарную производительность. Остальные компоненты также намного качественнее — здесь у нас и более мощный GPU, больший объем RAM, молниеносный M.2 SSD. Данная сборка отлично подойдет для игр в том числе.
Данная сборка легко потянет сложные 4K проекты, а также способна на монтаж видео в разрешении, превышающем 4К.
Профессиональные GPU для DaVinci Resolve
GPU: RTX 2070
Суперкомпьютер
Если вы монтируете фильмы для IMAX, либо вам не хватает производительности пердыдущей сборки в 4К, то данная конфигурация для вас.
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
GPU: RTX 2060
Материнская плата: ASUS TUF Gaming X570-Plus
RAM: 64GB DDR4 (4x16GB)
Хранилище: 500GB Samsung 970 EVO M.2 SSD для OS (Windows) и программ
№2: 2TB Intel 660p M.2 PCIe SSD для файлов проекта, кеша и т.п
№3: 2x 10TB Seagate Barracuda Pro HDD (RAID-1 бэкапы). Размер жестких дисков остается на ваше усмотрение, так же как и организация RAID-массива.
БП: Seasonic Focus Plus Platinum 750
CPU кулер: Dark Rock 4
Корпус: NZXT H700i
ОС: Windows 10 Pro
Здесь уже начинает веять холодком закона убывающей отдачи. Тем не менее данная сборка для тех, кто хочет исключительную производительность, но не хочет выкладывать за неё астрономические суммы. Новейший R7 3900X выдает шикарную производительность как на ядро, так и в многопоточном режиме. Сдерживет его пыл водяное охлаждение. Монтаж в 4K и выше чрезвычайно требователен, но данная сборка справится не хуже мегадорогой сборки, представленной ниже. Монтаж в 6К и даже 8К ей под силу. На данном ПК можно также прекрасно играть в игры.
Альтернатива GPU для DaVinci Resolve
GPU: RTX 2080
Божественный компьютер для видеомонтажа
CPU: Intel i9-9960X
Видеокарта: RTX 2080Ti
Материнская плата: ASUS Prime X299-Deluxe II
RAM: 128 GB DDR4
Хранилище: 512GB Samsung 970 PRO M.2 SSD для OS (Windows) и программ
№2: 2TB Samsung 970 Plus M.2 SSD для файлов проекта, кеша и т.п
№3: 2x 10TB Seagate Barracuda Pro HDD (RAID-1 бэкапы). Размер жестких дисков остается на ваше усмотрение, так же как и организация RAID-массива.
БП: Seasonic Prime Titanium 1000
CPU кулер: Corsair Hydro H115i
Корпус: Corsair Obsidian 1000D
ОС: Windows 10 Pro
Закон убывающей отдачи уже вовсю бушует. Если вы не работаете с разрешениями 4К и выше, то смысла покупать данную сборку нет. C 16-ядерным/32-поточным i9-9960X вы получите великолепную комбинацию топовой производительности. Можно потратить больше денег на i9-9980XE, но с ним вы получите только маржинальную прибавку в производительности вследствие снижения полезной отдачи от дополнительных ядер. Помимо этого, с 128GB RAM и самым быстрым SSD на рынке, данная сборка справится с любой поставленной ей задачей, в том числе и c DaVinci Resolve (для топовой сборки для Resolve, рассмотрите покупку двух RTX 2080 Ti и запихните их в SLI).
№2: Выбираем компьютерные комплектующие для видеомонтажа.
CPU
CPU является ключевым компонентом компьютера для монтажа. Мощность процессора определяет скорость выполнения монтажных задач. Если мощности недостаточно, то вне зависимости от мощности остальных компонентов ПК, процесс монтажа будет медленным и болезненным. Современное ПО типа Adobe Premiere, Sony Vegas и Final Cut Pro полностью берут в оборот все ядра процесора, включая гипертрединг, поэтому инвестиция в хороший процессор стоит на первом месте. Если вы работаете в DaVinci Resolve, то мощность CPU важна, но все же на первое место тут выходит мощность видеокарты.
Собирая ПК для видеомонтажа, будьте готовы потратить значительную часть своего бюджета на процессор. Для более-менее серьезных сборок будьте готовы раскошелиться как минимум на шестиядерный процессор.
Для бюджетных сборок мы рекомендуем R5 1600. Хоть он и не последнего поколения, с видеомонтажом за вменяемые деньги он уж точно справится. Он отлично подойдет для 1080p, а с 4К он справится намного лучше, чем его конкуренты.
У Ryzen 5 2700 8 ядер и 16 потоков, так что он отлично справится с монтажом в разрешении 1080p, которое на сегодняшний день является стандартным для большинства видео и мониторов. Ему под силу монтаж и в 4K, но он уже не будет таким быстым и плавным. i5-9600K немного производительнее, но и дороже.
Новые процессоры средне-высокого ценового диапазона от AMD просто идеально подходят для видеомонтажа: у Ryzen 7 3700X просто феноменальная производительность на ядро, а с 8 ядрами и 16 потоками он также выдает прекрасную многопоточную производительность. Ryzen 9 3900X c 12 ядрами и 24 потоками настолько хорош, что его сразу чуть не нарекли идеальным процессором для видеомонтажа. Новые модели Ryzen отлично подойдут профессионалам с ограниченным бюджетом.
i7-9700K и i9-9900K находятся в том же ценовом диапазоне, что и новая линейка Ryzen, да и производительность на ядро у них похожая, вот только у них меньше ядер и они по многим параметрам уступают в производительности 3000 серии процессоров Ryzen (в задачах видеомнотажа).
На сегодняшний день самым мощным процессором для видеомонтажа является i9-9980XE, но более дешевый Intel i9-9960X практически наступает ему на пятки.
Не забывайте, что чем выше разрешение монтажа, тем мощнее процессор вам понадобится.
GPU
Это будет звучать контринтуитивно, но видеокарты не так важны для видеомонтажа в большинстве программ. В отличие от процессора, на видеокарте можно немного сэкономить. Исключением из данного правила является только DaVinci Resolve, которая для вычислений использует преимущественно мощности видеокарты.
По факту, можно вообще не покупать видеокарту, если вы пользуетесь популярными программами для монтажа. Однакое не стоит забывать, что современное ПО во всю использует возможности видеокарт для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга, поэтому наличие даже средней по мощности видеокарты сыграет вам на руку.
Если говорить о видеокартах для видеомонтажа, NVIDIA раньше лидировала на этом рынке со своей технологией CUDA, однако сейчас AMD уже наступает ей на пятки со своим OpenCL. Premiere Pro и Davinci Resolve отлично работатют и с теми и с другими картами, но все же Adobe больше оптимизирован под Nvidia.
Если денежек совсем мало, можно купить карту NVIDIA предыдущей линейки 900, если сумеете найти её дешевле $100. Из современного поколения при маленьком бюджете можно купить GTX 1050 или GTX 1050 Ti.
Для 4K и выше идеальным вариантом будет GTX 1060 6GB. Если вы хотите идти до конца, то значительный прирост производительности вы получите от GTX 1080 или RTX 2070.
Если продуктивность вашей работы целиком зависит от GPU, то вам необходима RTX 2080 или GTX 1080 Ti. Самым производительным, но очень дорогим для большинства будет RTX 2080 Ti. Мы бы не рекомендовали приобретать её, если у вас нет 100% уверенности в том, что от нее будет явная польза в плане производительности. Если вы решились все же её приобрести, то не забудьте окружить её железом ей под стать – мощным процессором, большим количеством RAM и быстрым SSD.
Заметка: Видеокарты являются важным компонентом игрового ПК, поэтому если вы любите с душой покрошить монстров, не забудьте инвестировать деньги в хорошую GPU.
RAM
Для эффективного монтажа видео необходим хороший объем оперативной памяти. Если вы работаете с видео в 1080p, мы рекомендуем запаститсь как минимум 8 GB памяти. Для 4K мы рекомендуем мининмум 16GB. В обоих случаях чем больше, тем лучше, но все для начала необходимо вложиться в хороший процессор или видеокарту.
Хранилище
В плане хранения информации у вас есть два выбора: твердотельный накопитель SSD, либо жеский диск — HDD.
SSD намного быстрее жеских дисков, но в то же время он более дорогой. Вам не обязательно его приобретать, но все же мы рекомендуем купить SSD маленького объема (240+ GB) и установить на него операционную систему и всё необходимое ПО. Таким образом, за небольшие деньги вы получите ощутимую прибавку к скорости работы и монтажа.
Разница в скорости работы SSD vs. HDD менее заметна, когда дело касается хранения файлов. Современные HDD достаточно быстро производят чтение и запись, объемы у них большие, а цены низкие и вполне доступные.
В общих чертах, комбинации вариантов хранилища можно разделить на несколько вариантов:
- Худший вариант: HDD для всего – операционная система, файлы проектов, исходный материал, кеш.
- Хороший вариант: SSD для всего – операционная система, файлы проектов, исходный материал, кеш.
- Отличный вариант: отдельный SSD для операционной системы и программного обеспечения, а также отдельный SSD для файлов проектов, исходного материала и кеша.
- Лучший вариант: отдельный SSD для операционной системы и программного обеспечения, отдельный SSD для файлов проектов, исходного материала, а также отдельный SSD для кеша.
Опять же, вам не обязательно покупать SSD. HDD отлично подойдет для монтажа H.264 видео в 1080p. Более того, если вас не смущает просадка в FPS, то HDD можно даже использовать для монтажа в 4K.
Для крупных проектов мы рекомендуем рассмотреть покупку внешнего RAID накопителя, в который уже входят несколько жестких дисков. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Материнская плата
Материнская плата является центальным компонентом вашей сборки, так как она соединяет все компоненты воедино. При выборе материнской платы следует обращать в первую очередь внимание на её спецификации и функционал.
Определившись с выбором CPU, убедитесь, что у вашей материнской платы есть совместимый с ним сокет. Например, текущее поколение процессоров Intel, такие как i3, i5 и i7, используют сокет LGA 1151. Соответственно, ваша материнская плата должна быть с ним совместима.
Заметка: у актуальной серии 8000 от Intel тот же самый сокет LGA 1151, но для их использования вам придется раскошелиться на материнскую плату с чипсетом серии 300.
БРАВО, ИНТЕЛ!
Хайэндовые i7 и i9 используют сокет LGA 2066.
AMD Ryzen использует сокет AM4, Threadripper использует TR4.
Спецификации самой материнской платы не влияют на производительность ПК в целом, однако при покупке следует обратить внимание на список поддерживаемых ею компонентов: процессоры, тип памяти, SSD и т.д. Немаловажным аспектом выбора материнской платы является качество встроенного аудиочипа, а также количество и тип портов ввода/вывода.
Если говорить о встроенном звуке, то на современных материнских платах стоят достойные аудиочипы. Если вы чересчур трепетно относитесь к качеству звука, чтение обзоров различных материнских плат на рынке уж точно не будет лишним. Если и этого мало, рассмотрите покупку отдельной звуковой карты. Звук — понятие субъективное, а обзор звуковых карт не входит в рамки данного гайда, но для затравки вот пара хороших звуковых карт: Sound Blaster Z за ~$100 и ASUS Essence STX II за ~$250.)
Все современные материнские платы имеют достаточное количество USB портов, чтобы удовлетворить большинство нужд. Убедитесь, что ваша будущая материнская плата поддерживает USB 3.0. Если у вас есть оборудование, которое работает по Thunderbolt или firewire, убедитесь, что ваша плата их поддерживает.
И наконец, определитесь с количеством жестких дисков, так как быстрорастущая коллекция видеофайлов может легко разрастись до одного терабайта. Проверьте количество SATA разъемов на вашей материнской плате, и если их будет недостаточно, рассмотрите покупку дискового массива RAID.
Блок питания
Блок питания очень важен для любого компьютера, так как никто не хочет, чтобы при его поломке все оборудование внезапно сгорело. Определить качество БП на глаз невозможно, если конечно вы не инженер, поэтому перед покупкой необходимо проконсультироваться с надежными источниками. Выбирайте БП с рейтингом от 80 (Бронзовый и выше), так как они отличаются высокой энергоэффективностью, тишиной и надежностью.
№3: FAQ
Да, оно дорогое! Но не отчаивайтесь — выбор ПО целиком зависит от ваших задач и потребностей. Если вы начинающий или любитель, бесплатного Blender вам будет вполне достаточно. Профессионалам в свою очередь нужно вывалить круглую сумму за ПО профессионального уровня — Cinema 4D and Maya.
Далее мы разберем самые известные и популярные решения в плане ПО для 3D моделирования и рендеринга.
Да. Если вы будете использовать ваш ПК для рендеринга 3D сцен, вам просто необходим более-менее мощный процессор. Если вы будете использовать CPU-рендеринг, то мы рекомендуем любой процессор не ниже Intel Core i3.
Вот более длинный, но точный ответ: в процессе рендеринга процессор играет далеко не последнюю роль, но все же связка из мощной видеокарты, подходящей для рендеринга, и процессора послабее будет намного производительнее, чем свзяка из мощного процессора и слабой видеокарты.
К примеру, если вы пользуетесь ПО, поддерживающим рендеринг с помощью GPU, связка из GTX 1060 6GB и i3 будет намного производительнее, чем GTX 1050 и i7 (мой i5 с разблокированным множителем загружен в среднем на 40% во время GPU рендеринга).
NVIDIA нас не спонсирует (LOL), но все же для 3D моделирования и рендеринга (на сегодняшний день) рекомендуем видеокарты от NVIDIA.
Почему? Во-первых, NVIDIA первой начала свою экспансию в мир GPU-ориентированных вычислений, предоставляя безукоризненную поддержку своей архитектуры CUDA для многих специализированных программ. На сегодняшний день AMD неустанно наступает NVIDIA на пятки, но все же пока CUDA лидирует в плане производительности.
Работа процессора в рендеринге точна и надежна, но в то же время медленна и нерасторопна по сравнению с тем, что могут вытворять в этом плане видеокарты.
Возьмем, к примеру, не слишком сложную сцену длиной 11 секунд, в 1080p 60FPS. Отрендерить 660 кадров с данной сценой у i5-6600k получилось за 20 часов. Ту же самую работу GTX 1060 6GB сделал за 4 часа!
Последовательные операции — сильная сторона любого процессора, но все же параллелизированный рендеринг — стихия видеокарты! Тем не менее, процессор остается ключевым игроком в сборке, но все же при формированиии бюджета на компьютер для 3D моделирования и рендеринга следует приоритизировать видеокарту!
Если после прочтения первого ответа вы все еще беспокоитесь о долгом времени рендеринга, давайте вернемся к основам и ответим на несколько вопросов:
Можете ли вы уменьшить количество проходов визуализации (passes), семплов (samples) и отражений света, при этом не скомпрометировав качество картинки? Вы точно переключились на рендеринг с помощью GPU? Если вы используете GPU-рендеринг, необходимо ли вам вручную выставлять размер плитки? (tile size) Может быть стоит отключить некоторые не совсем нужные элементы постпроцессинга?
Ответьте на вопросы и примите соответствующие решения. В разных программах прирост к скорости рендеринга будет разным.
Скорость рендеринга зависит от используемого ПО, его настроек, а также мощности самой системы.
В пример можно привести простую сцену: в поле стоит дом, рядом дерево, на него светит солнце. Компьютеру постоянно необходимо просчитывать попадание света, поступающего от одиноточечного источника (т.е солнца), на каждый угол полигона относительно камеры (даже в случае с простым деревом таких полигонов могут быть сотни).
В то же время свет отражается от каждого симулируемого объекта по-разному, в зависимости от его материала, цвета, текстуры. Компьютеру, в свою очередь, нужно теперь просчитать отражение света индивидуально от каждого полигона.
ПК пытается приблизительно рассчитать объем вычислений, которые необходимо применить к каждому полигону для получения целостного изображения. После этого, согласно вашим настройкам, ему необходимо произвести постобработку полученного изображения. Если вы еще и создаете анимацию, весь данный набор процедур повторяется в каждом кадре.
Компьютер не только симулирует то, как мы видим изображение, но и то, согласно каким физическим законам оно формируется. Некоторое оборудование справляется с данными задачми лучше, чем другое, но невозможно порой не удивиться полученным с помощью него результатам.
Количество кадров, которое ваш компьютер может вывести в секунду. В играх мы как правило стремимся к фреймрейту в 60FPS. Данное понятие также применимо и к процессу кодирования.
Количество битов, используемых для хранения одной секунды видео. Если при записи видео мы выставим битрейт в 1500kbps (килобит в сек.), одна секунда нашего видео будет весить 1500 килобит или 188 килобайт (8 бит в одном байте).
Использование отдельного железа для целей кодирования. В данном случае качество видео будет ниже. Более подробно об этом ниже.
Использование определенного программного обеспечения, которое с помощью CPU осуществляет кодирование. Качество видео высокое, но сам процесс очень требователен к железу. Более подробно об этом ниже.
Процесс конвертации необработанной аудио и видеоинформации в компрессировнные файлы. Во время стрима конвертация происходит в реальном времени.
Захват, кодирование и загрузка видео и аудиоинформации в реальном времени.
ПО для видеомонтажа в основном использует CPU для своих нужд, обращаясь к видеокарте только для выполнения специфических задач, таких как:
- Пресеты (Fast Blur, Mosaic)
- Режимы наложения, масштабирование
- Видеоэффекты (Brightness/Contrast, Color Balance, etc.)
- Видеопереходы (Cross Dissolve, Dip to Black, etc.)
- Области Lumetri (Cinematic, Temperature, etc.)
Инвестиции в мощную видеокарту не дадут пропорциональной отдачи в плане производительности.
Некоторые люди любят ссылаться на синтетические бенчмарки, в которых видно, что мощные видеокарты значительно сокращают время рендеринга видео. На самом деле, в процессе реального монтажа, разница между мощной и посредственной видеокартой не очень большая.
Для примера возьмем синтетический бенчмарк Premiere Benchmark Project. В нем GTX 660 выполнила рендер видео за 58 секунд. После апгрейда видеокарты до GTX 780, время рендеринга сократилось аж до 22 секунд! На бумаге это просто огромный скачок в производиельности!
В реальной жизни, рендер видео в Adobe Premiere у GTX 660 занял 150 секунд, а у GTX 780 — 146. Не так уж воодушевляет, верно?
Причиной данной разнице служит то, что в синтетических бенчмарках видеокарта прогоняется через серию специфических тестов, ориентированных именно на видеокарту. В реальном рендеринге многие процессы совсем не используют мощности видеокарты, поэтому ее потенцал так и остается нераскрытым (к Resolve это не относится).
В прошлом рабочие станции на Intel Xeon были эталоном для видеомонтажа. Экспорт, рендеринг, кодирование — все эти процессы успешно пользовались большим количеством ядер этого процессора. Однако, на данный момент, пик производительности достигается при балансе тактовой частоты и количества ядер. Лидером в этом плане на сегодняшний день считается TR 2950X. Даже два Intel Xeon с их 20 физическими ядрами не могут переплюнуть этого красавчика в производительности.
Зависит от бюджета.
Вы безусловно можете производить монтаж видео на любом процессоре, который можете себе позволить. Двухъядерный Intel Pentium G4560 подойдет для работы в 1080p. Чем мощнее CPU, тем больше производительность и скорость монтажа.
Подробное описание рекомендуемых процессоров вы найдете выше по тексту.
Да, пока количество ядер не станет совсем уж большим.
ПО для видеомонтажа использует процессор для двух вещей:
- Кодирование и экспорт видео
- Генерация превьюшек ( чтобы мы видели, что монтируем.)
В своей статье Puget Systems протестировали работу многоядерных процессоров при экспорте видео. На тестовом стенде были два десятиядерных процессора Intel Xeon, т.е 20 физических ядер в общей сложности.
При экспорте видео в 1080p H.264, тесты показали, что Adobe Premiere использовал 10 ядер перед тем, как производительность вышла на плато. Тест показал, что использование двух ядер давало прирост производительности в 2 раза, пяти ядер — в 4 раза, а десяти ядер — в 6 раз. При попытке исользовать 16 и более ядер, производительность проседала аж в 5 раз!
При экспорте видео в 4K H.264, производительность была на пике при использовании 7-8 ядер. Использование двух ядер давало прирост производительности в 2 раза, 4 ядер — в 4 раза, 7 ядер — в 5 раз.
Генерация превьюшек в 1080p дала приблизительно схожие результаты.
Что удивительно, генерация превью для видео в 4K полностью раскрыла потенциал аж 16! ядер. Использование 4 ядер дало прирост в 4 раза, 8 ядер — в 6 раз, а 16 ядер — в 8 раз!
№4: ПО для видеомонтажа
Вот вы и собрали ПК для монтажа! Осталось приобрести ПО, с помощью которого мы и будем проводить монтаж видео! Давайте взглянем на самые популярные варианты на сегодняшний день:
Adobe Premiere Pro и After Effects
Premiere на сегодняшний день является самой популярной программой для видеомонтажа. У нее низкий порог входения для новичков, но в то же время она просто изобилует различными функциями и инструментами. Её использует куча людей — от профессионалов до Youtube блоггеров.
Premiere можно использовать для создания потрясающих видео, а в After Effects добавлять визуальные эффекты и анимацию.
Premiere и After Effects работают на Windows и Mac, и являются частью пакета Adobe Creative Cloud, который стоит $50/месяц (или $20/месяц для студентов). Если вы хотите только Premiere, его можно приобрести в качестве отдельной программы за $20/месяц.
Если у вас нет вселенских амбиций, и вы просто хотите монтировать домашние видео, или видео для Youtube, у Adobe есть для этого решение — Premiere Elements с фиксированной ценой в $100.
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve раньше была продвинутой программой для цветокоррекции, да и сейчас она остается лидером в этой области. Но после того как права на её приобрели Blackmagic Design, Resolve стала конкурировать с Premiere в сфере универсальных видеоредакторов. У этой программы даже есть демо-версия, в которой присутствуют множество функций её полноценной версии, которая, между прочим, стоит немалых денег (1000$). Она поддерживает монтаж в разрешении до 4К.
В отличие от своих братьев по цеху, Resolve опирается на видеокарту для работы. В то время как производительность большинства программ для видеомонтажа зависит от мощности процессора, для Resolve важна по большей части только видеокарта. Программа поддерживает SLI и Crossfire.
Sony Vegas Pro
Vegas Pro считается мощным и интуитивным редактором видео. Функционал у Vegas схож с фунционалом Premiere Pro, но первый можно расширять путем установки различных плагинов.
В отличие от системы подписки у Adobe, Vegas Pro можно приобрести, единовременно заплатив $600.
Lightworks
Для желающих окунуться в море видеомонтажа без значительных затрат. В бесплатной версии можно экспортировать видео до 720p. Pro-версия обойдется в 25$/мес.
Заключение
Мощную сборку для видеомонтажа необходиом строить вокруг мощного процессора. Также не забывайте про видеокарту, но не переусердствуйте с мощностью. 8-16GB оперативной памяти будет вполне достаточно для большинства проектов. SSD не влияет на скорость рендеринга, но на скорость и плавность работы ОС и программ для монтажа он влияет сугубо положительно. Успехов в сборке и монтаже!
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